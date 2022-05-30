В Киев приехала глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции прибыла с официальным визитом в столицу.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев.
Об этом она сообщила в Twitter.
"В Украине, чтобы подтвердить поддержку Францией украинского народа", — говорится в сообщении.
En #Ukraine, pour marquer le soutien de la France au peuple ukrainien. pic.twitter.com/jq66q20p3d— Catherine Colonna (@MinColonna) 30 мая 2022
Напомним, Лавров обвинил Францию в "разжигании неонацизма" в Украине.
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