"Берегти и обязательно помнить, сколько жизней отдано за столицу": Зеленский поздравил киевлян с Днем города

Каждый год 29 мая Киев отмечает День города. В этом году сердцу Украины исполнилось 1540 лет. Глава государства Владимир Зеленский, приветствуя киевлян с этим праздником, призвал их всегда помнить цену независимой столицы.

Также украинский президент поблагодарил всех, кто не разрешил оккупировать столицу, и призвал киевлян беречь свой город и дальше.

Об этом сообщил Зеленский в традиционном видеообращении в воскресенье, 29 мая.

"Возвращение с востока в Киев в это время оставляет довольно неоднозначное впечатление. После молчания Салтовки – заполненный людьми и улыбками Крещатик. После грохота артиллерии на передовой – расслабленность киевлян, которые сегодня гуляли по городу. В этот День города, День Киева, который ежегодно празднуют тысячи людей… Но именно за такое счастье жить, жить своей обычной жизнью и просто тихо гулять по улицам своего собственного города сейчас и идет эта война… Вот что мы боремся в ней… Для всех в Украине. почувствовать в Киеве. Даже, несмотря на сирену воздушной тревоги, которая прозвучала и в этот день", — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что борьба за свободную Украину продолжается и нужно продолжать совместно работать ради победы.

Обращение Владимира Зеленского в конце 29 мая

"Итак, я желаю вам, киевляне и киевлянки, беречь этот свой покой – покой жизни. Берегти свой город. И обязательно помнить, чего стоила защита столицы. Помнить, сколько жизней отдано за столицу. Я понимаю, что в ваших глазах – уже лето "Я все это понимаю. Но я хочу, чтобы в ваших мыслях было это понимание — нам еще предстоит бороться. Война еще не закончилась. София и Лавра, и Андреевский, и Подол, и Владимирская, и Рейтарская, и Липки, и Крещатик". .. Я благодарен всем, кто сделал так, чтобы оккупантам больше никогда не было места здесь, в Киеве", — заметил глава государства.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский поздравил Кривой Рог – родной город – с 247-м днем рождения. В своем обращении он пожелал городу и его жителям только одного – победы, которая будет обязательно.

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