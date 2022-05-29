"Спасибо, что выстоял": в День Киева звезды поделились щемящими воспоминаниями и яркими фото столицы

В этом году украинцы отмечают День Киева 29 мая.

Столице Украины исполняется 1540 лет. По случаю Дня города украинские знаменитости публикуют в своих фотоблогах архивные снимки и видео довоенного города, а также делятся воспоминаниями и адресуют столице приятные слова.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку поздравлений от селебритис. Артисты признаются, что в этом году особенно щемяще поздравлять Киев с Днем рождения.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"В этом году в любви Киеву хочется признаваться еще больше! Вся моя жизнь связана с улицами Киева, 18 троллейбус в центр, церковь на Мостицкой, кафе "Пингвин", птичий рынок, откуда мы принесли нашего лучшего друга – рыжего кота Макса. С каждой улицей связаны воспоминания. В этом году особенно щемяще поздравлять Киев с днем рождения, ведь теперь на нем есть еще один шрам — шрам еще одной ужасной захватнической войны. Дорогой Киев, спасибо, что выстоял, спасибо… А мы все отстроим и будем дальше защищать", – написала ведущая "Світського життя".

"Антитела"

Антитела / Фото: instagram.com/antytila_official

"С днем рождения, родной Киев! Весь наш творческий путь сформировался и развивался именно в этом городе. Именно в Киеве мы написали наши выдающиеся песни и провели важнейшие концерты и обязательно продолжим это делать после победы! Столица, покорившая миллионы сердец украинцев и людей со всего мира и которую не смогли покорить враги!" – поделились музыканты.

Оля Цыбульская

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"2013 год. Последний большой концерт на Майдане Независимости. До всех ужасных убийств 2014 года, это было центральное место для танцев и песен. Сколько людей тогда собралось в столице из разных уголков Украины! Я вышла на сцену и ахнула. Трансляция счастья всеми каналами государства... Море артистов: юных и маститых. И море счастья. Мой Киев — это море счастья. Людей из разных уголков Украины. И я со своими украинскими песнями. Тогда и сейчас люблю и скучаю, город моих мечтаний. С днем рождения!" – поделилась певица.

Леся Никитюк

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Помню, как приехала в Киев 14 лет назад и даже представить не могла, что меня там ждет. Примешь ли ты меня, Киев? Пустишь ли ты меня в свою бурную жизнь, позволишь ли наслаждаться твоей архитектурой, красотой каштанов и реализовать свои возможности. И ты позволил, ты принял, ты научил, ты познакомил с большим количеством людей. Я благодарна! Очень скучаю… Скоро встретимся! Лучшая столица свободного народа", – поделилась телеведущая.

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/dmytrogordon

"С днем рождения, любимый город! Враг не пройдет!" – поздравил журналист.

Екатерина Бужинская

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"Златоверхий и вечный мой Киев!!! Город сильный, город славный, город древний, православный. Столица Украины, с Днем рождения поздравляю, победы я желаю!" – поздравила артистка.

Павел Зибров

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Родной наш Киев, на твою судьбу выпало много событий и испытаний, и этот год к сожалению не исключение. Ты мужественный, сильный, единственный! У тебя искренние, смелые и упорные люди! Будь свободным и независимым городом, будь настоящей европейской столицей, будь культурным и интеллектуальным центром Украины, примером для всех! Пусть всем здесь дышится легко, свободно и мирно! Киев выстоял, выстоит и Украина! Поздравляю с праздником, дорогие киевляне! Слава Украине! Слава нашим героям!" – поделился певец.

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Як тебе не любииииитииии….??? Киев мой, с днем рождения!!! Когда-то в 9-м классе мы приехали на экскурсию в Киев и сразу поняла что это – мой город. В этом году у меня тоже юбилей – я живу в Киеве уже 15 лет. Спасибо тебе, родной город!!! Мирного неба тебе и всей Украине навеки!!!" – написала актриса.

Джамала

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Любимый город. Где бы я ни была. Киев словно навеки засел в мозгу и напоминает о себе пульсирующими воспоминаниями. И везде сравниваешь, а вот дома так. А вот когда у нас улыбаются, то искренне. А вот несмотря на ожидания в очередях, все делается быстрее, чем где бы то ни было... А вот несмотря на все нарекания на балконы и хаотическую застройку, город имеет свой характер. Другой. Сегодня мой город переживает, как и мы все, непростые времена. Но никому не под силу взломать наш дух. В этом я уверена. В темные времена единством киевлян можно только восхищаться. Безгранично скучаю по Подолу и Золотым, по выступлениям под открытым небом с лучшими видами, по родным, друзьям и моей команде. По своей жизни в Киеве", – отметила исполнительница.

Андрей Бедняков

"Киев, с днем рождения! 1540 лет", – отметил ведущий.

Ирина Горова

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"Киев — это мой лично самый любимый город, из всех где я была и жила — это мой дом, мои самые дорогие воспоминания! Особенно воспоминаниями наполнен Майдан Независимости, где я каждое утро встречала солнце и планировала свое будущее. Там мои родные люди, которые смакуют кофе на террасе ресторанов, спокойно гуляют по центральной улице, останавливаются послушать уличных музыкантов, пока дети испытывают каждый фонтан на мощь. Это центр не только Киева, но и моего сердца, наполненного любовью, счастьем и свободой" – поделилась продюсер.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"За полторы тысячи лет Киев много видел и пережил. Но никогда не останавливался и всегда вел за собой. С праздником, наша столица! Веди нас за собой. К победе… и дальше!" – написал фронтмен группы "Океан Эльзы".

Напомним, Маричка Падалко расплакалась в прямом эфире единого марафона. Сегодня, 29 мая, знаменитость будет вести из Киева второй международный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar.

Эксклюзивная 3D-реконструкция: каким был Киев более тысячи лет назад – ТСН

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