Теперь угроза постоянно: глава ОВА прокомментировал информацию о повторном наступлении РФ на Киев из Беларуси

Теперь угроза постоянно: глава ОВА прокомментировал информацию о повторном наступлении РФ на Киев из Беларуси

Киевская область постоянно находится под угрозой российского вторжения, но у границы с Беларусью все спокойно.

Киевская область и столица после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, к сожалению, находятся постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он напомнил, что в последние дни очень много информации было разного плана возможного повторного вторжения российских войск со стороны белорусской границы.

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"На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности, относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все сейчас в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности", — сказал Кулеба.

Глава ОВА призвал не распространять не проверенные новости и пользоваться только официальными источниками.

Напомним, ни Министерство обороны Украины, ни у украинской разведки нет данных, которые бы свидетельствовали о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ нет сил для наступления на Киев.

Между тем, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил об открытии проезда на левой полосе дороги международного значения М-06 "Киев — Чоп" возле села Стоянки на Киевщине. Таким образом было возобновлено движение по трассе для грузового автотранспорта.

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