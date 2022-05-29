Теперь угроза постоянно: глава ОВА прокомментировал информацию о повторном наступлении РФ на Киев из Беларуси

Киевская область постоянно находится под угрозой российского вторжения, но у границы с Беларусью все спокойно.
Киевская область и столица после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, к сожалению, находятся постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов.
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Он напомнил, что в последние дни очень много информации было разного плана возможного повторного вторжения российских войск со стороны белорусской границы.
"На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности, относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все сейчас в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности", — сказал Кулеба.
Глава ОВА призвал не распространять не проверенные новости и пользоваться только официальными источниками.
Напомним, ни Министерство обороны Украины, ни у украинской разведки нет данных, которые бы свидетельствовали о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.
Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ нет сил для наступления на Киев.
Между тем, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил об открытии проезда на левой полосе дороги международного значения М-06 "Киев — Чоп" возле села Стоянки на Киевщине. Таким образом было возобновлено движение по трассе для грузового автотранспорта.
Читайте также:
- "Кормили объедками, которые остались после собак": жена Усика рассказала шокирующую историю похищения сына священника
- Зацветавшие заборы: волонтер из Канады приехала в Бучу, чтобы помочь украинцам меньше замечать следы войны
- В Киевской области оккупанты попали в уже и так уничтоженный дом: отца двоих детей убило, а его жене оторвало стопу