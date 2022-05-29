В Бородянке возводят временные модульные городки для жителей (видео)

Бородянка – один из городов Киевщины, наиболее пострадавший в результате вторжения российских захватчиков.
В Бородянке Киевской области устанавливают модульные временные городки для семей, лишившихся жилья в результате российской агрессии.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
В городе полностью разрушены 161 многоэтажка и 4 674 частных дома.
Модульный городок будет состоять из 4-х комплексов: в состав каждого входит 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые технические и бытовые помещения.
Отмечается, что городок расположен на территории местного стадиона и рассчитан на временное проживание около 350 человек.
Напомним, в День памяти и примирения Зеленский записал из Бородянки видеообращение к украинцам.
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