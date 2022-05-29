У Бородянці зводяться модульні тимчасові містечка для мешканців (відео)

Бородянка – одне з міст Київщини, яке найбільше постраждало внаслідок вторгнення російських загарбників.
У Бородянці Київської області встановлюють модульні тимчасові містечка для родин, що втратили житло через російську агресію.
Про це повідомляє Київська ОВА.
У місті вщент зруйновані 161 багатоповерхівка та 4 674 приватні будинки.
Модульне містечко складатиметься з 4-ох комплексів: до складу кожного входить 22 модуля для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні технічні та побутові приміщення.
Зазначається, що містечко розташоване на території місцевого стадіону і розраховано на тимчасове проживання близько 350 людей.
Нагадаємо, у День пам'яті та примирення Зеленський записав з Бородянки відеозвернення до українців.
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