"Берегти та обовʼязково памʼятати, скільки життів віддано за столицю": Зеленський привітав киян з Днем міста

Щороку 29 травня Київ відзначає День міста. Цьогоріч серцю України виповнилося 1 540 років. Глава держави Володимир Зеленський, вітаючи киян з цим святом, закликав їх завжди пам'ятати ціну незалежної столиці.

Також український президент подякував усім, хто не дозволив окупувати столицю, та закликав киян берегти своє місто і надалі.

Про це повідомив Зеленський у традиційному відеозверненні у неділю, 29 травня.

"Повернення зі сходу у Київ в цей час залишає доволі неоднозначне враження. Після мовчання Салтівки – заповнений людьми і усмішками Хрещатик. Після гуркоту артилерії на передовій – розслабленість киян, які сьогодні гуляли містом. У цей День міста, День Києва, який щороку святкують тисячі людей. Але саме за таке щастя жити, жити своїм звичайним життям і просто тихо гуляти вулицями свого власного міста зараз і йде ця війна. Ось що ми виборюємо в ній. Для усіх в Україні. Свободу і спокій – те, що дійсно можна було сьогодні відчути у Києві. Навіть попри сирену повітряної тривоги, яка пролунала і в цей день", - сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що боротьба за вільну Україну досі триває і потрібно продовжувати спільно працювати заради перемоги.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 29 травня

"Тож, я бажаю вам, кияни і киянки, берегти цей свій спокій – спокій життя. Берегти своє місто. І обовʼязково памʼятати, чого коштував захист столиці. Памʼятати, скільки життів віддано за столицю. Я розумію, що у ваших очах – вже літо. Я все це розумію. Але я хочу, щоб у ваших думках було це розуміння – нам ще належить боротись. Війна ще не закінчилась. Софія і Лавра, і Андріївський, і Поділ, і Володимирська, і Рейтарська, і Липки, і Хрещатик... Я вдячний усім, хто зробив так, щоб окупантам більше ніколи не було місця тут, у Києві", - зауважив глава держави.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський привітав Кривий Ріг - рідне місто - з 247-м днем народження. У своє зверненні він побажав місту та його жителям лише одного - перемоги, яка буде обов'язково.

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