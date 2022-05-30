Наступ на Київ, Суми, Чернігів та Харків: Жданов прокоментував можливість повторного нападу

Військовий експерт також розповів, що необхідно зробити на лінії державного кордону, аби попередити таку можливість.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не здійснить повторного наступу на Київ та північні області, зокрема, Суми, Чернігів та Харків, оскільки не має достатньо живої сили для такого задуму.

Про це він розповів 30 травня в ефірі національного телемарафону.

"По-перше, я запитаю у тих, хто каже, що завтра буде наступ на Київ, або друга хвиля, я запитаю – чим? Чим наступати? Де там ще одне угруповування в 170-200 тисяч на кордоні, яке було б здатне здійснити наступальну операцію на таку глибину аж до Києва", - зазначив експерт.

Однак Жданов підтримує ідею про те, що треба будувати лінії оборони інженерних загороджень і створювати мінні поля вздовж кордону, особливо з Російською Федерацією. Або вздовж кордону на загрозливих напрямках, де вірогідність просування противника висока на сьогоднішній день.

Нагадаємо, Жданов зазначив, що коли до України надійде лендліз, тоді це одразу буде відчутно на лінії бойових дій.

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