Очільниця МЗС Франції приїхала до Бучі (фото)

Сьогодні міністерка закордонних справ Франції прибула з офіційним візитом до столиці.
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня відвідала Бучу у Київській області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури та мародерства росіян – те, що світ ніколи не повинен забути", - написав він.
Нагадаємо, у Бучі знайшли лист російському окупанту від дівчини: у ньому особисті дані солдата (фото).
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