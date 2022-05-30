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Очільниця МЗС Франції приїхала до Бучі (фото)

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Очільниця МЗС Франції приїхала до Бучі (фото)

Telegram: Олексій Кулеба

Сьогодні міністерка закордонних справ Франції прибула з офіційним візитом до столиці.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня відвідала Бучу у Київській області. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. 

"Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури та мародерства росіян – те, що світ ніколи не повинен забути", - написав він.

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Нагадаємо, у Бучі знайшли лист російському окупанту від дівчини: у ньому особисті дані солдата (фото).

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