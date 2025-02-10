НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київради: що відомо

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що організатор земельних схем у столиці колишній депутат Київради Денис Комарницький переховується від слідства в Україні.
НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.
Відповідна інформація оприлюднена у Телеграм-каналі Бюро.
"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Його та ще дев'ятьох учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року", - йдеться у повідомленні.
Раніше директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що організатор земельних схем у столиці колишній депутат Київради Денис Комарницький переховується від слідства в Україні. А до його пошуку, окрім НАБУ, залучені також працівники Служби безпеки України, Національної поліції, повідомлений особовий склад Державної прикордонної служби.
Раніше ТСН.ua писав про те, що українські правоохоронці викрили корупційну схему в Київській міськраді. Чиновники, ймовірно, незаконно заволоділи землею вартістю 11,6 млн гривень.
Головні фігуранти справи
Головними фігурантами справи є:
- ексдепутат Київської міськради Денис Комарницький, який є організатором схеми;
- заступник голови КМДА Петро Оленич;
- депутати Київської міськради, зокрема, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко.
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