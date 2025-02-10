На Київщині знайшли залишки російського безпілотника (фото)

У Київській області сапери вилучили залишки російського безпілотника "Гербера".

Про це повідомили у Державній служби з надзвичайниках ситуацій України.

Уламки на Київщині помітили місцеві жителі. Запідозривши, що це фрагменти російського дрона, люди повідомили про знахідку відповідним службам.

Тож сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки ворожого безпілотника та передали їх для подальшого дослідження.

"Вкотре нагадуємо: якщо ви помітили підозрілі предмети або уламки збитих цілей – негайно телефонуйте 101! Наближатися і торкатися їх заборонено! Дотримання цих правил може врятувати життя!" – наголосили надзвичайники.

Залишки російського безпілотника "Гербера" у Київській області / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 10 лютого атакувала Київ безпілотниками. Через падіння уламків загорілася будівля.