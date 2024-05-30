Заступник Кличка заснув на сесії Київради під час виступу свого шефа: відео та фотожаби

Заступник голови КМДА Петро Оленич з гумором прокоментував цей випадок.

Заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич заснув на сесії Київради під час виступу свого шефа.

Відповідне відео з’явилось у київських Telegram-каналах.

Разом з іншими заступниками київського мера Оленич сидів у президії під час засідання міської ради.

У той час, коли Віталій Кличко розповідав про те, як розвивається українська столиця, попри складні умови в країні, заколисаний промовою шефа чиновник заснув, поклавши голову на руки.

Його колега, що сиділа поруч, не стала тривожити сон керівника цифрової трансформації.

Заступник Кличка заснув на сесії Київради

“Багато працює, мабуть”, - прокоментували відео в соцмережах.

Сам Петро Оленич з гумором прокоментував цей випадок, опублікувавши в своєму Telegram-каналі добірку фотожаб з цього приводу.

“У глибині душі кожен мріє, щоб про нього робили меми”, - написав він, не уточнивши, що саме змусило його заснути під час виступу Кличка.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко повідомив про відкриття для пішоходів нового мосту "Хвиля" над Дніпром, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка".

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