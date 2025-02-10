Серійний вбивця втік із психіатричної лікарні на Київщині

Він неодноразово намагався втекти із СІЗО, а згодом був переведений до психіатричної лікарні зі слабким рівнем охорони. Саме звідти йому вдалося втекти.

У Київській області серійний вбивця здійснив втечу із психіатричної лікарні в Глевасі, де перебував на примусовому лікуванні згідно з рішенням суду.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

За інформацією зі столичних пабліків, вбивцею може бути чоловік на ім'я Захар Новак, який скоїв низку жорстоких убивств без будь-якої очевидної причини, перш ніж був затриманий. Він неодноразово намагався втекти із СІЗО, а згодом був переведений до психіатричної лікарні зі слабким рівнем охорони. Саме звідти йому вдалося втекти.

Повідомлення про зникнення надійшло до поліції 7 лютого близько 17:30. Черговий лікар медичного закладу повідомив, що пацієнт самовільно залишив лікарню, після чого правоохоронці оголосили його у розшук.

Спецоперацію із встановлення місцеперебування та затримання втікача проводили:

оперативники Фастівського управління;

співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини;

поліцейські столиці.

У ході оперативно-розшукових заходів місце перебування вбивці вдалося затримати у Києві.

За фактом втечі слідчі повідомили про підозру за ст. 394 Кримінального кодексу України (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві перед Деснянським судом постане 38-річний чоловік, який напав на перехожого, коли той гуляв з собакою.