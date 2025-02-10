Скандал із домаганнями режисера театру в Києві: поліція відкрила справу та що каже сам Білоус

Сам Білоус стверджує, що його оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження щодо директора і режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях, надісланих до студенток.

Про це повідомила поліція Києва. Там не вказали імені викладача, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про Білоуса.

У заяві правоохоронців йдеться, що за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.

Про ймовірні домагання у колективі університету правоохоронці дізналися із соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації закладу вищої освіти.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками університету, викладачами та адміністрацією навчального закладу. Досудове розслідування триває.

Зауважимо, що 10 лютого біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації люди провели акцію з вимогою відсторонити директора і художнього керівника Молодого театру від роботи.

Коментар Білоуса про звинувачення у сексуальних домаганнях

Білоус у коментарі hromadske заявив, що його оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск.

"Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск", – висловився викладач.

Він запевнив, що "повністю відкритий" до розслідування, та наполягає на перевірці усіх звинувачень відповідно до закону.

За словами Білоуса, більшість колективу – 94 людини – хоче, щоб він залишився на посаді. Однак, як стверджує режисер, їхньою думкою "нехтують", бо вона "не вписується у сценарій, де головне – не встановити істину, а досягти конкретного результату".

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що Білоуса відсторонять від посади директора – художнього керівника Молодого театру.

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