Секс-скандал із театральним режисером Білоусом: у КМДА ухвалили жорстке рішення

Відомого театрального режисера Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях студентки університету ім. Карпенка-Карого, відсторонено від керівництва Київським національним академічним Молодим театром.

Про це повідомила в понеділок, 10 лютого, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, таким чином міська влада намагається забезпечити “об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки”, а також “зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту”.

“Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів”, – зазначила Ганна Старостенко.

Рішення було ухвалено після зустрічі з ініціативною групою, на якій обговорили подальші кроки, що будуть реалізовані спільно з керівництвом Департаменту культури КМДА.

“Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі”, – наголосила заступниця голови КМДА, додавши, що для всебічного аналізу ситуації в театрі створять відповідну комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.

Що відомо про справу Білоуса

Театрального режисера Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях його колишні студентки. На тлі скандалу, що розгорівся, його вже усунули від викладацької роботи в університеті ім. Карпенка-Карого до закінчення розслідування.

Актори Молодого театру, директором та художнім керівником якого працює Андрій Білоус від 2012 року, подали колективну заяву до Київської міської державної адміністрації, з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування.

Сам Андрій Білоус називає усі звинувачення надуманими і необґрунтованими. Він вважає, що проти нього організована кампанія, щоб усунути з посади в театрі та отримати контроль над приміщенням театру.

“Я категорично заперечую будь-які звинувачення у харасменті чи інших протиправних діях і маю намір це довести в правовому порядку. Мною подано офіційну заяву до поліції, і наразі ведеться перевірка”, - сказав він у коментарі ТСН.ua.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua з'ясував, якою є реакція дружини Андрія Білоуса на його секс-скандал та що відомо про загибель їхньої 13-річної доньки.

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