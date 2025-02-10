НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета: что известно

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что организатор земельных схем в столице бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий скрывается от следствия в Украине.

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которому инкриминируют руководство преступной организацией, занимавшейся сделками с землей в столице.

Соответствующая информация обнародована в Телеграмм-канале Бюро.

"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей. Его и еще девять участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.

НАБУ разыскивает экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого / Фото: НАБУ

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что организатор земельных схем в столице бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий скрывается от следствия в Украине. К его поиску, кроме НАБУ, привлечены также работники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, уведомлен личный состав Государственной пограничной службы.

Ранее ТСН.ua писал о том, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете. Чиновники, вероятно, незаконно завладели землей стоимостью 11,6 млн. гривен.

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Главные фигуранты дела

Главными фигурантами дела являются:

экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, являющийся организатором схемы;

заместитель председателя КГГА Петр Оленич;

депутаты Киевского горсовета, в частности, председатель комиссии по земельным отношениям Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко.

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