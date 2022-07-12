На залізничний вокзал Києва повернулися зручні автоматичні камери схову: які ціни

На Центральний залізничний вокзал Києва повернулися зручні автоматичні камери схову. Вартість послуги – від 80 до 150 грн за добу, залежно від розміру обраної комірки.

Сплатити за послугу можна карткою або смартфоном.

Про це пресслужба "Укрзалізниці" повідомила 12 липня.

"Більше не треба тягати за собою валізи по всій столиці, якщо маєте вільний час перед рейсом. Краще залиште свої речі в автоматичній камері, сплатіть карткою або смартфоном і проведіть час у подорожі містом. Наприклад, до Сирецького парку або озера Тельбін кільцевою електричкою просто з вокзалу!" – йдеться у повідомленні компанії.

Камери схову можна знайти:

у касових залах на Центральному вокзалі;

на переході (конкорсі) між Центральним та Південним вокзалами;

на Південному вокзалі.

"Ми подбали, щоб сховища були місткими: залишайте на зберігання багаж будь-якого розміру – від маленьких сумок до валіз у половину людського зросту. За безпеку власних речей можна не хвилюватися: усі камери надміцні та під постійним відеонаглядом", – запевнили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" подовжує маршрут потяга №4/3 Запоріжжя-Львів до Ужгорода.

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