Учасник токшоу розчленував тіло та сховав його у валізі: з'явилися моторошні подробиці вбивства жінки на Київщині

Жорстоким вбивцею, який розчленував тіло жінки та сховав у валізі на Київщині, виявився учасник токшоу.

Чоловік працював адвокатом та знімався в українському шоу про весілля.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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За його словами, підозрюваним виявився 36-річний адвокат, який раніше брав участь в українському токшоу про весілля. За сценарієм, чоловікові потрібно було одружитися з жінкою, яку він не знає та провести разом з нею кілька днів.

З жінкою, у вбивстві якої він підозрюється, чоловік познайомився та зав’язав стосунки (відношення до ток-шоу вона не має). Сама ж загибла - 39-річна уродженка Краматорська, яка навесні приїхала з Польщі на Київщину та оселилася в приватному будинку свого нового знайомого.

Якоїсь миті жінка перестала виходити на зв’язок зі своїми рідними. Пізніше камери відеоспостереження зафіксували, як протягом декількох днів поспіль чоловік виносив з будинку, в якому жив з “коханою”, підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця.

На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві виявили підозрілу дорожню валізу. Коли її відкрили, вияволося, що всередини лежать частини жіночого тіла. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг.

“Щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний “портрет” вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили дану інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв'язок”, — розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Проте не всі частини тіла підозрюваний заховав у валізі. Під час обшуку в домі, який він орендував, правоохоронці виявили в холодильнику язик вбитої, її нирку, матку та серце.

“Чоловік пояснив, що між ним та жінкою виник конфлікт через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину — розчленував тіло і намагався сховати рештки. Поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання”, — додали в Поліції Київської області.

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