У застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс відстеження руху транспорту

Сервіс для відстеження руху громадського транспорту поки працює у бетаверсії.

У застосунку "Київ Цифровий" запустили бетаверсію нового сервісу для відстеження руху громадського транспорту.

Про це розповів заступник мера Києва з питань IT Петро Оленич.

Завдяки новому сервісу користувачі можуть знаходити в застосунку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також слідкувати за рухом транспорту на мапі.

Пошук можна здійснювати за номером маршруту або назвою зупинки. Потрібні маршрути користувачі зможуть додати до "Обраного", щоб завжди мати їх напохваті.

"Тепер ви можете відслідковувати час прибуття транспорту, зберігати маршрути та дізнаватися про пересадки", – зазначив Оленич.

Раніше повідомлялося, що у Києві ІТ-фахівці співпрацювали з окупантами (фото).

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