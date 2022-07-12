В Києві затримали жорстокого вбивцю, який разчленував тіло жінки та сховав у валізі

В Києві правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому вбивстві адвокату.

Чоловік жорстоко вбив жінку та сховав її тіло у валізі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Також читайте У Києві проводять тренінги з домедичної допомоги: як записатися

Як стало відомо, у травні цього року в одному з сіл Обухівського району підозрюваний вбив свою співмешканку. Після чого він розчленував тіло, склав його частини до валізи та залишив у каналі поблизу насосної станції.

Затримали чоловіка у Ірпені. Вдома у нього під час обшуків виявили та вилучили внутрішні органи людини, а також осколкову гранату РГД-5.

“За процесуального керівництва прокурорів Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру адвокату в умисному вбивстві жінки та незаконному поводженні з бойовими припасами. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою”, - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, що у Дніпрі на мосту зіткнулися маршрутка та два легковики: утворився великий затор.

Читайте також: