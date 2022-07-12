У Києві проводять тренінги з домедичної допомоги: як записатися

На тренінгах кожен охочий може навчитися надавати домедичну допомогу.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Актуальності вони (курси) не втрачають! Адже сьогодні, в умовах війни і постійних обстрілів, володіючи навичками здобутими на тренінгах, ви зможете без остраху надати першу допомогу людині, а можливо і врятувати життя. Звичайно, що знання можуть стати у нагоді і в мирний час, ситуації бувають різними. Тому закликаю: приходьте на тренінги! За короткий час ви зможете здобути важливі для життя знання", - повідомив Поворозник.

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Корисні заняття відвідали вже майже 1400 містян. Тренінги для громадян організував Департамент охорони здоров’я. Курси відбуваться за графіком: понеділок — п’ятниця від 9:00.

Телефон для запису: 044-456-22-84 (запис від 09:00 до 14:00), або на сторінці у Facebook.

Раніше ми розповідали, як надати домедичну допомогу, якщо людина знепритомніла.

Нагадаємо, що взяти в аптечку на випадок надзвичайного стану та як надати першу медичну допомогу.

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