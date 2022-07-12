Автомати і тисячі набоїв до них: на Київщині викрили незаконних торгівців зброєю

Правоохоронці вилучили у зловмисників 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї, а також понад шість тисяч набоїв. Аби замаскувати свою діяльність, вони видавали себе за представників правоохоронних органів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тис. набоїв до них. Зловмисники намагались реалізувати цю зброю за 20 тис. дол.

Своєю чергою, в Офісі генпрокурора повідомили, що під час контролю за вчиненням злочину чоловіка затримали під час спроби збуту 11 автоматів Калашникова та понад 2 тис. патронів до них за 17 тис доларів США. Також правоохоронці затримали його спільника, який привіз зброю для продажу.

Під час обшуків у фігурантів справи виявили фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, засоби зв’язку, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та печатки військових частин.

Фото: Служба безпеки України

Організаторам угруповання повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, жителька Кременчука в соціальних мережах поширювала фейки про те, що нібито у зруйнованому торговельному центрі була "американська зброя". Жінкою, яка поширювала фейки, виявилася раніше засуджена за наркоторгівлю, яка виїхала з міста.

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