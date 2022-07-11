Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Нідерландів

Дата публікації
Перегляди
129
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів сьогодні також побував у Ірпені, який постраждав від російської окупації.

Президент України Володимир Зеленський 11 липня зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. 

Про це президент України повідомив у Telegram. 

"Сьогодні зустрічаюся з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави. Дякую, що поруч з нами і за нас!", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів у межах робочого візиту до України відвідав зруйнований окупантами Ірпінь Київської області.

Читайте також:

Мільйони на допомогу Україні: Швейцарія подвоїла грошову підтримку

Мільйони на допомогу Україні: Швейцарія подвоїла грошову підтримку
Наступна публікація