Зеленський зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів сьогодні також побував у Ірпені, який постраждав від російської окупації.

Президент України Володимир Зеленський 11 липня зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це президент України повідомив у Telegram.

"Сьогодні зустрічаюся з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави. Дякую, що поруч з нами і за нас!", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів у межах робочого візиту до України відвідав зруйнований окупантами Ірпінь Київської області.

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