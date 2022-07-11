У Києві та області оголосили штормове попередження

Сьогодні, 11 липня, по Києву та Київській області прогнозують грозу.

Про це повідомила пресслудба ДСНС України.

"По Києву та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Фахівці попереджають, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні на Петра і Павла. Зокрема, у Києві 12 липня ітиме невеликий дощ (вночі місцями). Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Читайте також: