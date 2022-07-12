У Києві лікарі успішно пересадили нирку від мами - доньці (фото)

Операцію виконала команда з лікарів – хірургів, нефрологів, гастроентеролога та трансплант-координатора.

У Києві лікарі в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України успішно пересадили нирку від мами доньці.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу в Facebook.

Обидві пацієнтки переведені з реанімації і перебувають у відділенні в палаті.

"Нирка працює! Обидві безмежно щасливі. Головне - вірити, - сказали нам Іра і мама, коли зустрілися після пересадки! Життя триває!" - розповіли в лікарні.

Операцію виконав Михайло Загрийчук з досвідченою командою, яка складається з лікарів – хірургів, нефрологів, гастроентеролога та трансплант-координатора.

Фото: Інститут серця МОЗ України

Фото: Інститут серця МОЗ України

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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