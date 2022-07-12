50 млн грн, 830 кг срібла та нерухомість: у Києві арештували майно в криптовалютних шахраїв (фото)

У Києві арештували та передали в Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) близько 50 млн грн у різній валюті, 830 кг срібла, 6 земельних ділянок та 3 квартири в криптовалютних шахраїв.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Групу осіб підозрюють у використанні ресурсів з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам з РФ, а також мешканцям "Л/ДНР", конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту, без сплати податків та з подальшою легалізацією.

Фото: Офіс генерального прокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, на Київщині 23-річний шахрай організував "бізнес" під виглядом перевезень з окупованих територій. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

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