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На Київщині зникла 17-річна дівчина: що відомо (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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На Київщині зникла 17-річна дівчина: що відомо (фото)

Крістіна Мартюшова / Фото: Поліція Київської області

Дитина не повернулася додому.

На Київщині розшукують зниклу 17-річну Крістіну Мартюшову з міста Боярка. До правоохоронців вночі 16 січня звернулася мати дівчини.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 145 см, худорлявої статури, русяве волосся, очі карі.

Одягнена: чорна куртка, чорні спортивні штани. При собі має чорний рюкзак.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої,  одразу повідомляйти на спецлінію "102".

Крістіна Мартюшова / © Поліція Київської області
Крістіна Мартюшова / Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у той час, коли в Білорусі розпочалися спільні із РФ військові навчання, українці продовжують укріплювати північні рубежі країни. Проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач.

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Перегляди
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