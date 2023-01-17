На Київщині зникла 17-річна дівчина: що відомо (фото)

Дитина не повернулася додому.
На Київщині розшукують зниклу 17-річну Крістіну Мартюшову з міста Боярка. До правоохоронців вночі 16 січня звернулася мати дівчини.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 145 см, худорлявої статури, русяве волосся, очі карі.
Одягнена: чорна куртка, чорні спортивні штани. При собі має чорний рюкзак.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, одразу повідомляйти на спецлінію "102".
Нагадаємо, у той час, коли в Білорусі розпочалися спільні із РФ військові навчання, українці продовжують укріплювати північні рубежі країни. Проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач.
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