Мерія закликала киян відмовитися від масових зібрань і купання у водоймах на Водохреще: у чому причина

Росія може використати масові заходи на Водореще для провокацій і дестабілізації ситуації у столиці України, пояснюють у міській раді Києва.

Міська влада Києва напередодні Водохреща просить місцевих мешканців та гостей столиці утриматися від проведення масових зібрань та заходів і дотримуватися обмежень, які діють в умовах воєнного стану.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомили у пресслужбі міської ради Києва.

Як ідеться у зверненні міської влади до релігійних організацій, з огляду на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано Росією або радикальними угрупуваннями для вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, щоб дестабілізувати соціальну та релігійну ситуацію у Києві

"Водночас, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - йдеться у повідомленні міської ради.

Нагадамо, раніше ми розповідали, коли святкують Водохреще 2023 року: що символізує цей день, традиції та обряди.

Читайте також: