В Киевской области пропала 17-летняя девушка: что известно (фото)

В Киевской области разыскивают пропавшую 17-летнюю Кристину Мартюшову из города Боярка. К правоохранителям ночью 16 января обратилась мать девушки.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 145 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза карие.

Одета: черная куртка, черные спортивные штаны. При себе черный рюкзак.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетней, сразу сообщайте на спецлинию "102".

Кристина Мартюшова / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в то время, когда в Беларуси начались совместные с РФ военные учения, украинцы продолжают укреплять северные рубежи страны. Проводится минирование танкодоступных участков местности и вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач.

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