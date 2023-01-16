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У Повітряних силах не виключають нових обстрілів Києва з С-300 чи С-400

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У Повітряних силах не виключають нових обстрілів Києва з С-300 чи С-400

Фото: ru.wikipedia.org

Але, за словами Юрія Ігната, будуть зроблені певні кроки щодо північного напрямку, щоб уникнути цього.

Загроза ударів російськими ракетами С-300 у Києві зберігається.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 січня.

“Ці ракети летять з великої відстані й потрапляють. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип російські військові застосували по Києву”, – сказав Ігнат.

Спікер Командування Повітряних сил України також прокоментував останній обстріл, який ЗС РФ здійснили по українській столиці.

“Цей ЗРК міг бути заздалегідь підтягнутим до кордону з півночі країни, підготовка була вночі. Швидкість ракети С-400 – понад 4000 км/год, С-300 – понад 3000 км/год. Був обстріл саме цими ракетами – С400 або С300. Було 1-2 хв від пуску до вибухів”, – зазначив він.

Ігнат також додав, що загроза повторної атаки по Києві ракетами класу С-300 чи С-400 зберігається.

“Але надалі будуть зроблені певні кроки щодо північного напрямку, щоб уникнути цього”, – додав речник.

Нагадаємо, раніше Юрвй Ігнат заявив, що повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе.

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Дата публікації
Перегляди
408
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