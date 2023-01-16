У Повітряних силах не виключають нових обстрілів Києва з С-300 чи С-400

Але, за словами Юрія Ігната, будуть зроблені певні кроки щодо північного напрямку, щоб уникнути цього.
Загроза ударів російськими ракетами С-300 у Києві зберігається.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 січня.
“Ці ракети летять з великої відстані й потрапляють. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип російські військові застосували по Києву”, – сказав Ігнат.
Спікер Командування Повітряних сил України також прокоментував останній обстріл, який ЗС РФ здійснили по українській столиці.
“Цей ЗРК міг бути заздалегідь підтягнутим до кордону з півночі країни, підготовка була вночі. Швидкість ракети С-400 – понад 4000 км/год, С-300 – понад 3000 км/год. Був обстріл саме цими ракетами – С400 або С300. Було 1-2 хв від пуску до вибухів”, – зазначив він.
Ігнат також додав, що загроза повторної атаки по Києві ракетами класу С-300 чи С-400 зберігається.
“Але надалі будуть зроблені певні кроки щодо північного напрямку, щоб уникнути цього”, – додав речник.
Нагадаємо, раніше Юрвй Ігнат заявив, що повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе.
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