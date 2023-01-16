Повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе - Повітряні сили

Аеродроми, які противник використовує на території Білорусі, під пильним наглядом наших розвідок, тому реагуватимемо одразу, якщо будуть якісь загрози, зазначив Юрій Ігнат.

Українські військові готові до чергових навчань, які розпочались у Білорусі, і реагуватимуть у випадку будь-якої загрози.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 січня.

"Ми будемо спостерігати за цими навчаннями. Аеродроми, які противник використовує на території Білорусі, під пильним наглядом наших розвідок. Тому реагуватимемо одразу, якщо будуть якісь загрози. Зараз особливих ознак загрози немає, говорити про якесь величезне угруповання не можна", - сказав речник.

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Стосовно перекидання РФ 8 винищувачів до Білорусі та чотири транспортних літаків, Ігнат зауважив, що тут "нічого особливого немає".

"Запланували вони навчання, то, мабуть, якась мета у них є. Можливо, перегрупування військ, перекидання ще якихось додаткових сил. А може, навпаки - перекинуть на східний напрямок. Вони вже тягали і комплекси С-300, і бронетехніку кілька місяців тому", - додав він.

Юрій Ігнат запевнив, що повторення десантної операції на околицях Києва - сьогодні зовсім нереалістичний сценарій.

"Тоді ми не очікували такого зухвалого ходу від рф. Тоді не вдалося захопити, не вдасться і зараз. Тепер пролетіти просто так до столиці і висадити десант з ІЛ-76 не вдасться жодним чином, і до кордону не вдасться долетіти. Тут можна спати спокійно", - додав речник.

Нагадаємо, у Білорусі сьогодні стартували спільні з РФ масштабні навчання військової авіації. Очікується, що вони триватимуть до 1 лютого.

Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.

Раніше в міністерстві оборони США заявили, що не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну проти України, попри участь у спільних навчаннях з росією.

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