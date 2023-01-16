Гендиректор Yasno попередив жителів Києва про високу ймовірність відключень в усіх "сірих зонах" графіків

У понеділок, 16 січня, у Києві через значний дефіцит в генерації електроенергії застосовувалися відключення у так званих "сірих зонах", якими у графіках позначено ймовірне обмеження електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше", - наголосив він.

Таку ситуацію гендиректор енергопостачальної компанії пояснив значним дефіцитом в генерації через пошкодження ракетними ударами теплових електростанцій.

Для кращого розуміння він навів структуру генерації електроенергії в Україні на початку 2022 року:

атомні електростанції - 55%;

ТЕС та ТЕЦ - 29%;

гідроелектростанції - 7%;

відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) - 9%.

Як видно, атомні електростанції були основним джерелом, виробляючи великі обсяги електроенергії. Але, за словами Коваленка, вони є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті.

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"Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо", - підкреслив він

Теплова генерація, за слова Коваленка, зазвичай використовується якраз для швидкого балансування генерації та споживання.

"Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, та, як знаємо, вони потребують часу на відновлення", - описував ситуацію гендиректор енергопостачальної компанії.

Коваленко також нагадав, що енергосистема у всій Україні єдина.

"Це означає, що якщо, припустимо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення", - наголосив він.

Сергій Коваленко запевнив, що всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення.

"Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими", - звернувся гендиректор Yasno до киян.

Нагадаємо, в Україні триває відновлення об'єктів критичної інфраструктури після ракетного удару, який Росія здійснила 14 січня.

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