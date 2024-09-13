На Київщині виявили випадок сказу у вовка: що відомо

Через небезпечний вірус у Чорнобильській зоні ввели карантинні обмеження.
На Київщині виявили випадок сказу у вовка.
Лабораторні дослідження підвердили діагноз сказу у вовка, труп якого виявили біля покинутого села Буда-Варовичі у Чорнобильські зоні. Про це повідомили у Державному агентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
Територію села Буда-Варовичі з прилеглими до нього польовими і лісовими масивами в радіусі 10 кілометрів оголосили неблагополучними щодо сказу та ввели карантинні обмеження.
А територію Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника віднесли до загрозливої зони. ДАЗВ розробив план заходів щодо ліквідації осередку сказу біля села Буда-Варовичі.
Що відомо про сказ
Фахівці зазначають, що сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, яке характеризується гострим перебігом, ураженням нервової системи і закінчується летально.
Основним джерелом інфекції є хворі на сказ дикі тварини, переважно лисиці та єнотоподібні собаки. Тому необхідно стерегтися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі до вас підійти.
У випадку укусу чи подряпини необхідно промити рану великою кількістю проточної води з милом, обробити йодом і негайно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадок сказу у кішки. Вона вкусила власника за руку, а за чотири дні померла.
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