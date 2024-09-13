На Київщині виявили випадок сказу у вовка: що відомо

Через небезпечний вірус у Чорнобильській зоні ввели карантинні обмеження.

На Київщині виявили випадок сказу у вовка.

Лабораторні дослідження підвердили діагноз сказу у вовка, труп якого виявили біля покинутого села Буда-Варовичі у Чорнобильські зоні. Про це повідомили у Державному агентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Територію села Буда-Варовичі з прилеглими до нього польовими і лісовими масивами в радіусі 10 кілометрів оголосили неблагополучними щодо сказу та ввели карантинні обмеження.

А територію Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника віднесли до загрозливої зони. ДАЗВ розробив план заходів щодо ліквідації осередку сказу біля села Буда-Варовичі.

Що відомо про сказ

Фахівці зазначають, що сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, яке характеризується гострим перебігом, ураженням нервової системи і закінчується летально.

Основним джерелом інфекції є хворі на сказ дикі тварини, переважно лисиці та єнотоподібні собаки. Тому необхідно стерегтися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі до вас підійти.

У випадку укусу чи подряпини необхідно промити рану великою кількістю проточної води з милом, обробити йодом і негайно звернутися до лікаря.

У зоні відчуження впроваджено карантин через сказ у вовка / Колаж: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадок сказу у кішки. Вона вкусила власника за руку, а за чотири дні померла.

Всесвітній день боротьби проти сказу: як з хворобою борються в Україні

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