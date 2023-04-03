Придбали через Інтернет: під Києвом у кошеняти виявили сказ, є госпіталізовані

У Броварах та громадах району через сказ оголосили карантин на два місяці.

У Броварах на Київщині виявили сказ у домашнього кошеняти, яке придбали через Інтернет, тварина не була щеплена. Внаслідок цього госпіталізували господаря та його родину, а також ветеринара, який проводив огляд кошеняти.

Про це повідомило місцеве видання "Трибуна - Бровари".

У Броварах та дотичних громадах оголошено карантин на два місяці. Усього встановлено п’ять контактних осіб. Кошеня загинуло через день. Наразі постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.

Через сказ на два місяці накладено карантин на Бровари, села Княжичі, Требухів, Переможець, а також населені пункти:

Калинівської ТГ – селище Калинiвка, с. Квітневе, Перемога, с. Красилiвка, с. Скибин;

Великодимерської ТГ – селище Велика Димерка.

На час карантину заборонено проведення виставок, виводок, вивезення за карантинні межі собак, котів і диких тварин, проведення промислового і ліцензійного відстрілу диких тварин, їхній відлов і вивіз.

Фахівці рекомендують прищепити всіх домашніх тварин. Вакцина для тварин – безкоштовна.

Нагадаємо, у метро Києва стався масштабний збій.

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