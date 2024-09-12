Санітарний лікар Києва повідомив про якість води в столиці

Централізоване водопостачання Києва після отруєння Десни за всіма показниками відповідає як санітарно-хімічним, так і бактеріологічним нормам.

Про це головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак повідомив під час пресконференції у медіацентрі "Україна-Укрінформ" 12 вересня.

За заявою санлікаря, в поверхневих водоймах спостерігаються незначні відхилення. Тож Центр проводить моніторинг якості водопровідної води та поверхневих водойм.

Санітарний лікар Києва – про якість води у столиці

"Централізоване водопостачання за всіма показниками відповідає як санітарно-хімічним, так і бактеріологічним нормам", – зазначив Чумак.

Щодо поверхневих водойм, то у деяких точках фахівці зафіксували незначне підвищення рівня марганцю, проте, як вони зазначили, така ситуація природна для цих місць відбору.

"Якщо продивитися матеріали за попередні роки, то в цей же сезон, за таких самих високих температур це (підвищення рівня – ред.) спостерігалося і раніше", – запевнив головний санітарний лікар Києва.

Сергій Чумак зазначив, що на сьогодні Центр контролю та профілактики хвороб не отримав жодної скарги щодо погіршення якості питної води. Отруєнь також не фіксували.

Що кажуть у "Київводоканалі"

За словами генерального директора "Київводоканалу" Олега Лисюка, підприємство готове до будь-якого розвитку подій.

Фахівці консультувалися з колегами з берлінського та гамбурзького водоканалів, а також з Інститутом Марзєєва.

"Активоване вугілля дуже гарно бореться із запахами, а також сприятливо впливає на водопідготовку… Ми вийшли на міжнародних партнерів, UNICEF допоміг нам (знайти активоване вугілля – ред.). Зараз ми будемо забезпечені ним у повному обсязі", – запевнив Лисюк.

Він додав, що "Київводоканал" вже створив та протестував дозувальну установку для застосування активованого вугілля.

"Буде створюватися 1% пульпа (суміш твердих частинок і рідини – ред.) з активованого вугілля. Її додаватимуть у те місце, яке визначатимуть після декількох підходів, щоб активоване вугілля краще спрацювало. Треба мінімум 20 хвилин до того, як підуть процеси знезараження й коагуляції. Це відбуватиметься на водозаборі, а далі водоводами сирої води (пульпа – ред.) подаватиметься до помпової станції, де йтиме водопідготовка", – пояснив Олег Лисюк.

Надалі цю технологію застосують на Дніпровській водопровідній станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація із забрудненням води в річці Десна контрольована.

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