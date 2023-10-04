Вкусила господаря за руку, а через 4 дні померла: у Києві зафіксовано випадок сказу у кішки

Тварина без причини вкусила власника під час годування.

У Дарницькому районі Києва фахівці діагностували сказ у померлої кішки.

Про це повідомляє Об’єднання ветеринарної медицини в Києві.

За заявою фахівців, тіло померлої тварини було доправлено до відділу із боротьби зі сказом.

Симптоми сказу у кішки

22 вересня власник взяв кішку у волонтера на перетримку. Перед цим тварині здійснили операцію зі стерилізації.

Господар утримував кішку в клітці.

24 вересня під час годування кішка без провокації агресії вкусила чоловіка за руку, після чого він помітив, що поведінка тварини змінилася. Вона відмовлялася від їжі, майже зовсім перестала пити, лежала та важко дихала. 28 вересня в першій половині дня вона померла.

"За результатами досліджень патматеріалу виявлено свічення, характерне для сказу тварин. Потерпілий почав отримувати антирабічне лікування", - повіомили фахівці.

За їхніми словами, належні заходи для ліквідації захворювання вжито.

Що робити для недопущення сказу тварин

Ветеринари наголошують на необхідності щорічного щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу є безкоштовною, для щеплення необхідно лише звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.

Тим часом у Великій Британії кішка проковтнула 43 гумки для волосся своїх господарок. При цьому тварині "неймовірно пощастило", бо якби гумки спричинили закупорку її кишківника, це було б дуже серйозно.

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