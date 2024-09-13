Просив 2000 доларів за відстрочку від мобілізації: у Києві затримали проректора вишу

Свої послуги проектор оцінював у 2000 доларів США.

У Києві проректора університету затримали під час отримання 2000 доларів за допомогу військовозобов’язаному у вступі до аспірантури.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Як стало відомо, чоловік на прохання свого знайомого звернувся до проректора одного зі столичних університетів з питанням щодо процедури вступу до аспірантури на денну форму навчання. Це давало б право отримати відстрочку від мобілізації.

Свої допомгу за послугу проектор оцінював у 2000 доларів США.

"Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі за напрямом підготовки «Публічне управління та адміністрування». Зазначимо, що на ці місця претендувало 12 абітурієнтів", - йдеться в повідомленні.

У Києві проректора університету затримали під час отримання 2000 доларів США

Під час отримання 2000 доларів США проректора затримали в порядку ст. 208 КПК.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва проректору університету повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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