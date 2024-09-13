В Киевской области обнаружили случай бешенства у волка: что известно

В Киевской области обнаружили случай бешенства у волка.

Лабораторные исследования подвергли диагноз бешенству у волка, труп которого обнаружили возле заброшенного села Буда-Варовичи в Чернобыльской зоне. Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАУВ).

Территорию села Буда-Варовичи с прилегающими к нему полевыми и лесными массивами в радиусе 10 километров объявили неблагополучными по бешенству и ввели карантинные ограничения.

А территорию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесли в угрожающую зону. ДАЗВ разработал план мероприятий по ликвидации очага бешенства возле села Буда-Варовичи.

Что известно о бешенстве

Специалисты отмечают, что бешенство – особенно опасное вирусное заболевание, которое характеризуется острым течением, поражением нервной системы и заканчивается летально.

Основным источником инфекции являются больные бешенством дикие животные, преимущественно лисы и енотовидные собаки. Поэтому необходимо остерегаться бездомных, а тем более диких животных, которые не боятся сами к вам подойти.

В случае укуса или царапины следует промыть рану большим количеством проточной воды с мылом, обработать йодом и немедленно обратиться к врачу.

В зоне отчуждения внедрен карантин из-за бешенства/Коллаж: Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Напомним, в Киеве зафиксирован случай бешенства у кошки. Она укусила владельца за руку, а через четыре дня умерла.

Всемирный день борьбы против бешенства: как с болезнью борются в Украине

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