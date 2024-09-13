В Киевской области обнаружили случай бешенства у волка: что известно

Из-за опасного вируса в Чернобыльской зоне ввели карантинные ограничения.
В Киевской области обнаружили случай бешенства у волка.
Лабораторные исследования подвергли диагноз бешенству у волка, труп которого обнаружили возле заброшенного села Буда-Варовичи в Чернобыльской зоне. Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАУВ).
Территорию села Буда-Варовичи с прилегающими к нему полевыми и лесными массивами в радиусе 10 километров объявили неблагополучными по бешенству и ввели карантинные ограничения.
А территорию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесли в угрожающую зону. ДАЗВ разработал план мероприятий по ликвидации очага бешенства возле села Буда-Варовичи.
Что известно о бешенстве
Специалисты отмечают, что бешенство – особенно опасное вирусное заболевание, которое характеризуется острым течением, поражением нервной системы и заканчивается летально.
Основным источником инфекции являются больные бешенством дикие животные, преимущественно лисы и енотовидные собаки. Поэтому необходимо остерегаться бездомных, а тем более диких животных, которые не боятся сами к вам подойти.
В случае укуса или царапины следует промыть рану большим количеством проточной воды с мылом, обработать йодом и немедленно обратиться к врачу.
Напомним, в Киеве зафиксирован случай бешенства у кошки. Она укусила владельца за руку, а через четыре дня умерла.
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