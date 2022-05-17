На Київщині тракторист підірвався на міні окупантів

Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.

В селі Андріївка Київської області тракторист підірвався на міні, яку залишили російські загарбники. В результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

"Тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки", - йдеться у повідомленні.

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях.

Нагадаємо, на Київщині чоловік, гуляючи у лісосмузі, підірвався на російській міні.

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