На Київщині тракторист підірвався на міні окупантів

Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.
В селі Андріївка Київської області тракторист підірвався на міні, яку залишили російські загарбники. В результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
"Тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки", - йдеться у повідомленні.
Поліція Київщини вкотре застерігає громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях.
Нагадаємо, на Київщині чоловік, гуляючи у лісосмузі, підірвався на російській міні.
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