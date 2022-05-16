Не можемо гарантувати безпеку: Кличко - про те, чи варто киянам повертатися додому

Не можемо гарантувати безпеку: Кличко - про те, чи варто киянам повертатися додому

Мер Києва Віталій Кличко розповів, чи безпечно жителям столиці повертатися додому та чи є досі загроза ракетних ударів по місту.

Мер пояснив, що не може заборонити чи дозволити повертатися киянам додому.

Про це Кличко повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Якщо у вас є така можливість залишитися у більш безпечних місцях – залишайтеся. Якщо є бажання повернутися додому – ми не можемо заперечувати, але тим не менш я хочу попередити: Київ не є тим містом, де ми можемо гарантувати вашу стовідсоткову безпеку", — звернувся він до жителів столиці.

Кличко не виключає ймовірність нових ракетних атак, як це було вже минулого тижня.

"Така вірогідність залишається і нажаль ми не можемо гарантувати безпеку. Наші повітряні сили працюють. Сподіваюся, найближчим часом надійдуть зразки західної повітряної оборони і Київ стане ще більш захищеним. Але зараз небезпека залишається", — сказав очільник столиці.

Для тих, хто хоче повернутися Кличко нагадав, що у столиці досі є блокпости і діє комендантська година.

"Є ще і обмеження пересуваннями лісопосадками і лісовими зонами, розташованими біля Києва, тому що там триває розмінування і велика кількість вибухових пристроїв залишилася на цих територіях", — підсумував він.

Раніше Віталій Кличко розповів, чи підвищуватимуть плату за проїзд у Києві.

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