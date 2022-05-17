Столичні рятувальники отримали 12 спецавтомобілів (відео)

Дев’ять спецавто і рятувально-аварійне обладнання безкоштовно передали громади кількох міст Німеччини.
Київ передав рятувальникам 12 спецавтомобілів.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.
За словами мера, це пожежно-рятувальна техніка та автомобілі швидкої допомоги.
Десять авто місто отримало як допомогу, два – закупило.
Зокрема, дев’ять спецавто і рятувально-аварійне обладнання нам безкоштовно передали громади кількох міст Німеччини.
"А Mototruck – автомобіль повітрянопінного гасіння – подарував меценат з Польщі, який є власником компанії, що виготовляє ці авто. Таких машин в Україні не було. Авто доставляє великий запас піноутворювача на гасіння пожеж на нафтохімічних та нафтопереробних підприємствах", - повідомив Кличко.
Також серед отриманих авто:
- автодрабина, що працює до 10 поверху включно;
- насосні автомобілі;
- 4 автоцистерни різної ємності;
- штабний автобус;
- оперативно-рятувальний автомобіль.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, чи безпечно жителям столиці повертатися додому та чи є досі загроза ракетних ударів по місту.
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