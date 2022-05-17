Столичные спасатели получили 12 спецавтомобилей (видео)

Девять спецавто и спасательно-аварийное оборудование бесплатно передали громады нескольких городов Германии.
Киев передал спасателям 12 спецавтомобилей.
Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.
По словам мэра, это пожарно-спасательная техника и автомобили скорой помощи.
Десять авто город получил как помощь, два – закупил.
В частности, девять спецавто и спасательно-аварийное оборудование нам бесплатно передали громады нескольких городов Германии.
"А Mototruck – автомобиль воздушнопенного тушения – подарил меценат из Польши, являющийся владельцем компании, производящей эти авто. Таких машин в Украине не было. Авто доставляет большой запас пенообразователя на тушение пожаров на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях", — сообщил Кличко.
Также среди полученных автомобилей:
- автолестница, работающая до 10 этажа включительно;
- насосные автомобили;
- 4 автоцистерны разной емкости;
- штабной автобус;
- оперативно-спасательный автомобиль.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, безопасно ли жителям столицы возвращаться домой и есть ли угроза ракетных ударов по городу.
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