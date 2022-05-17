Как работает метро в Киеве: четыре станции закрыты, возобновлена оплата за проезд

Как работает метро в Киеве: четыре станции закрыты, возобновлена оплата за проезд

Метро в Киеве работает в режиме перевозок с 6 утра до 10 вечера на всех трёх линиях. В то же время поезда следуют без остановки мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Независимости".

Об этом 17 мая сообщили в Kyiv Metro Alerts.

Пересадка "Крещатик"-"Майдан Незалежности" пока не работает.

Последние поезда отправляются со станций до 22:00. Станции в качестве укрытия работают круглосуточно.

Интервалы движения поездов в час пик 5-7 минут, в межпиковые часы — 10-15 минут. В случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается.

Кроме того, в метрополитене возобновлена электронная оплата за проезд. Кассы не работают. Стоимость проезда составляет 8 гривен.

Киевлян и гостей города призывают пользоваться транспортными картами, платежными приложениями и мобильным приложением "Киев Цифровой".

Напомним, с понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили оплату парковки. По-прежнему парковка платна только в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье – парковка бесплатная.

В Киеве стал платным общественный транспорт и парковка

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