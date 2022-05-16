Не можем гарантировать безопасность: Кличко — о том, стоит ли киевлянам возвращаться домой

Не можем гарантировать безопасность: Кличко — о том, стоит ли киевлянам возвращаться домой

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, безопасно ли жителям столицы возвращаться домой и есть ли угроза ракетных ударов по городу.

Мэр объяснил, что не может запретить или позволить возвращаться киевлянам домой.

Об этом Кличко сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Если у вас есть такая возможность остаться в более безопасных местах – оставайтесь. Если есть желание вернуться домой – мы не можем возражать, но тем не менее я хочу предупредить: Киев не является тем городом, где мы можем гарантировать вашу стопроцентную безопасность", — обратился он к жителям столицы.

Кличко не исключает вероятность новых ракетных атак, как это было уже на прошлой неделе.

"Такая вероятность остается и, к сожалению, мы не можем гарантировать безопасность. Наши воздушные силы работают. Надеюсь, в ближайшее время поступят образцы западной воздушной обороны и Киев станет еще более защищенным. Но сейчас опасность остается", — сказал глава столицы.

Для тех, кто хочет вернуться Кличко напомнил, что в столице до сих пор есть блокпосты и действует комендантский час.

"Есть еще и ограничение передвижениями по лесопосадкам и лесным зонам, расположенным возле Киева, потому что там продолжается разминирование и большое количество взрывных устройств осталось на этих территориях", — подытожил он.

Ранее Виталий Кличко рассказал, будут ли повышать плату за проезд в Киеве.

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