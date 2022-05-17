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Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

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Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

Фото: Посольство Израиля в Украине

У здания диппредставительства подняли флаг Израиля.

Сегодня, 17 мая, посольство Израиля в Украине возобновило работу в Киеве.

Об этом посольство сообщило в Twitter.

"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Киеве", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве возобновили работу уже около четырех десятков посольств.

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