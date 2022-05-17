Посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві

Біля будівлі диппредставництва підняли прапор Ізраїлю.

Сьогодні, 17 травня, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу в Києві.

Про це посольство повідомило у Twitter.

"Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Києві", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Києві поновили роботу вже майже чотири десятки посольств.

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