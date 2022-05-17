Як працює метро в Києві: чотири станції зачинено, відновлено плату за проїзд

Як працює метро в Києві: чотири станції зачинено, відновлено плату за проїзд

Метро в Києві працює в режимі перевезень від 6 ранку до 10 вечора на всіх трьох лініях. Водночас поїзди слідують без зупинки повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".

Про це 17 травня повідомили в Kyiv Metro Alerts.

Пересадка "Хрещатик" - "Майдан Незалежності" поки не працює.

Останні поїзди відправляються зі станцій до 22:00. Станції як укриття працюють цілодобово.

Інтервали руху поїздів у годину пік - 5-7 хвилин, у міжпікові години - 10-15 хвилин. У разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється.

Крім того, у метрополітені відновлено електронну плату за проїзд. Каси не працюють. Вартість проїзду становить 8 гривень.

Киян та гостей міста закликають користуватися транспортними картками, платіжними додатками та мобільним додатком "Київ Цифровий".

Нагадаємо, від понеділка, 16 травня, у Києві відновили плату за паркування. Як і раніше, паркування платне лише в будні від 8:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня у суботу та неділю – паркування безкоштовне.

У Києві став платним громадський транспорт і паркування

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