В Киевской области тракторист взорвался на мине оккупантов

Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники.

В селе Андреевка Киевской области тракторист подорвался на мине, которую оставили российские захватчики. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники", – говорится в сообщении.

Полиция Киевщины еще раз предостерегает граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.

Напомним, в Киевской области мужчина, гуляя в лесополосе, взорвался на российской мине.

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