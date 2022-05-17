В Киевской области тракторист взорвался на мине оккупантов

Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники.
В селе Андреевка Киевской области тракторист подорвался на мине, которую оставили российские захватчики. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники", – говорится в сообщении.
Полиция Киевщины еще раз предостерегает граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.
Напомним, в Киевской области мужчина, гуляя в лесополосе, взорвался на российской мине.
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