Гуляв у лісосмузі: на Київщині чоловік підірвався на російській міні

Гуляв у лісосмузі: на Київщині чоловік підірвався на російській міні

У неділю, 8 травня, на Київщині місцевий житель підірвався на міні, яка була залишена російськими військовими.

Інцидент стався у Броварському районі біля села Залісся.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

Місцевий мешканець вирішив прогулятися у лісосмузі та не помітив смертельної небезпеки, яку залишили окупанти. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув.

ОВА закликає всіх жителів Київщини бути обережними, утриматися від прогулянок у лісі. Багато територій, де тривали бойові дії, заміновані. Загарбники цілеспрямовано мінували поля, ліси, парки, дороги.

Наразі в регіоні триває ліквідація вибухонебезпечених предметів.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик підірвався на ворожому снаряді.

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