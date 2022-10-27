На Київщині працює ППО: залишайтеся в укриттях

Не нехтуйте особистою безпекою!
У Київській області працює ППО.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Тривога триває. Залишайтеся в укриттях, бережіть себе та зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по одній з громад на Київщині. Спалахнула пожежа. На місці працюють відповідні служби.
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